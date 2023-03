Haaland apanhado ao telemóvel enquanto conduzia Rolls-Royce

Erling Haaland foi apanhado a mexer no telemóvel enquanto conduzia o seu Rolls-Royce em Manchester, perto do estádio do Manchester City, avança o jornal britânico The Sun.

O incidente ocorreu no dia 15 de março, um dia depois dos citizens terem goleado o RB Leipzig na Liga dos Campeões por 7-0, com cinco golos do norueguês.

Qualquer condutor apanhado com este comportamento pode perder seis pontos na carta de condução e ainda uma multa de cerca de 200 libras.

“É um cartão vermelho direto, sem perdão. Segurar o telemóvel enquanto se conduz é perigoso. Para alguém tão eficaz a marcar, este é definitivamente um golo contra”, disse um porta-voz da Automobile Association (AA), citado pelo The Sun.