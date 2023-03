Detido homem encontrado com mais de 300 doses de heroína em Ferreira do Alentejo

Foram apreendidas 340 doses de heroína, oito doses de metadona, 420 euros em dinheiro, uma garrafa de amoníaco, um telemóvel, um computador, um veiculo, uma scooter, uma arma branca e diversos artigos relacionados com o acondicionamento e tráfico do produto estupefaciente.





O Comando Territorial de Beja, através do Núcleo de Investigação Criminal (NIC) de Aljustrel deteve, no dia 23 de março, um homem 46 anos, por tráfico de estupefacientes, no concelho de Ferreira do Alentejo.

Na sequência de uma investigação por tráfico de estupefacientes, que decorria desde 2021, os militares da GNR realizaram diligências e deram cumprimento a um mandado de busca domiciliária e dois mandados de busca em veículos, os quais acabaram na apreensão de vários materiais:

340 doses de heroína, oito doses de metadona, 420 euros em dinheiro, uma garrafa de amoníaco, um telemóvel, um computador, um veiculo, uma scooter, uma arma branca e diversos artigos relacionados com o acondicionamento e tráfico do produto estupefaciente.

O detido foi presente ao Tribunal Judicial de Moura, no dia 25 de março, onde lhe foi aplicada a medida de coação de prisão preventiva.