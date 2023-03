GNR encontra viatura no valor de 60 mil euros furtada na Azambuja

Os militares do Destacamento de Trânsito de Torres Vedras conseguiram encontrar o veículo em circulação na A8.





O Comando Territorial de Lisboa, através do Destacamento de Trânsito de Torres Vedras e do Destacamento Territorial de Mafra recuperou, na segunda-feira, uma viatura furtada, no concelho da Azambuja.

Na sequência de uma denúncia a dar conta do furto de uma viatura, os militares do Destacamento de Trânsito de Torres Vedras conseguiram encontrar o veículo em circulação na A8. O condutor ao aperceber-se da presença da GNR colocou-se em fuga.

Através do apoio de patrulhas do Destacamento Territorial de Mafra e de elementos do Núcleo de Investigação Criminal (NIC) de Mafra a viatura foi localizada, momentos depois, num local isolado.

No decorrer da ação a viatura, no valor estimado de 60 mil euros, foi recuperada e entregue ao legítimo proprietário.

Os factos foram comunicados ao Tribunal Judicial de Sintra.