Taxista alcoolizado pede indicações à PSP e acaba detido

Homem tinha uma taxa de álcool no sangue de 1,72 gr/litro





Um taxista de 56 anos foi detido na passada sexta-feira, dia 24 de março, junto ao Aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa, por ser suspeito da prática do crime de condução sob influência de bebidas alcoólicas.

Em comunicado, a Polícia de Segurança Pública (PSP) adianta que o homem foi pedir informações a um agentes, quando estava visivelmente alcoolizado.

Lê-se na mesma nota que o taxista "se preparava para iniciar o serviço, já com passageiros no interior do táxi, quando, ao abordar o polícia para questionar algo, se percebeu que, além de ser percetível um comportamento aparentemente ébrio, exalava um forte odor a álcool".

Depois de ser submetido a um teste de medição de álcool soube-se que estava com uma taxa de 1,72 gr/litro, descontada a margem de erro", sendo que se torna um crime a partir dos 1,2 gramas de álcool por litro de sangue, com pena de prisão até um ano.

O suspeito acabou detido, tendo sido constituído arguido e ficado com Termo de Identidade e Residência.