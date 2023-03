Atacante de centro ismaelita foi transferido de hospital por questões de segurança

O homem que atacou o centro ismaelita esta terça-feira em Lisboa, Abdul Bashir, foi transferido do Hospital de São José para o Hospital Curry Cabral por questões de segurança.

O detido encontra-se sob custódia policial e vai ficar num quarto de isolamento que apenas está disponível na unidade hospitalar para a qual foi transferido, escreve a CNN Portugal.

A PSP, autoridade responsável pela guarda de Bashir, terá tomado esta decisão para garantir que este não tem contacto com pessoas.

O suspeito tem ferimentos numa perna, na barriga e na anca, resultado do manuseamento da faca com que fez o ataque e do tiro que levou da polícia na altura.

De acordo com Luís Neves, diretor nacional da Polícia Judiciária (PJ), Abdul Bashir já foi ouvido pelas autoridades e irá permanecer internado "nunca menos do que dez dias".

Em declarações aos jornalistas, o responsável da PJ disse ainda que "estão afastados todos os sinais de um crime motivado religiosamente, ou seja, a possibilidade de estar em causa um caso de "terrorismo" está "praticamente afastada".

Suspeita-se que Bashir estaria a passar por um "momento de surto psicótico, que levou a que este trágico incidente tenha ocorrido", declarou ainda Luís Neves.