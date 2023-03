Diretor de futebol do Tottenham suspenso por 30 meses devido ao Caso Juventus

Paratici não pode realizar nenhuma atividade de mercado de transferências, nem pode falar com agentes ou negociar acordos, mas pode participar nas reuniões internas dos Spurs.





A FIFA estendeu a suspensão imposta ao diretor de futebol do Tottenham, Fabio Paratici, de exercer atividades relacionadas com o futebol, imposta pela Federação italiana, mas a proibição estende-se agora a nível mundial durante 30 meses, dois anos e meio, avança a Sky Sports.

Em janeiro, Paratici foi banido por 30 meses de atividades dentro da Federação Italiana de Futebol, parte de uma investigação sobre suposta má administração financeira da Juventus, que acabou com 11 outros dirigentes banidos e o clube perdeu 15 pontos.

A federação pediu que essas proibições fossem estendidas a nível mundial e a FIFA confirmou à Sky Sports que aceitou esse pedido, o que significa uma proibição global das atividades de futebol para Paratici.

Em comunicado, o organismo disse: "A FIFA confirmou que, seguindo um pedido da federação italiana (FIGC), o presidente do Comité Disciplinar da FIFA decidiu estender as sanções impostas pela FIGC a vários dirigentes do futebol para ter efeito mundial".

