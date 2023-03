PRR. "Terceiro pedido de desembolso" será feito depois da reprogramação

A ministra da Presidência afirmou que Portugal só vai avançar com o terceiro pedido de desembolso, no âmbito do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), após a reprogramação estar concluída, «sempre na perspetiva de melhorar as nossas capacidades de execução e de acertar o que há a acertar».

Mariana Vieira da Silva lembrou que, para 2023, Portugal tem um conjunto de marcos e metas definidos para obter um terceiro e um quarto desembolso por parte de Bruxelas.

E, na sequência destes objetivos, a execução passará dos atuais 17% para mais de 30%.

Os pagamentos ascenderam a 1.646 milhões de euros na semana passada, acima dos 1.559 milhões de euros contabilizados até 15 de março.

