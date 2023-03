Isabel Preysler. 50 anos depois, ‘la reina de los corazones’ está solteira

Tem sido um ícone de moda e beleza nas últimas cinco décadas. Agora, com 72 anos, separou-se novamente, desta vez do escritor peruano Mário Vargas Llosa, com quem manteve uma relação durante quase 8 anos. Assim, fica solteira pela primeira vez desde que se mudou para Madrid, em 1969, e, apesar da guerra com o ex-companheiro, garante estar a viver bem a sua liberdade.





Foi no final do ano passado que a socialite Isabel Preysler, de 72 anos, e o escritor peruano Mario Vargas Llosa, de 86, terminaram a sua relação de quase 8 anos. A notícia foi avançada pela Hola!, depois de ter confidenciado a essa revista o seu estado de espírito: «O Mario e eu decidimos terminar definitivamente a nossa relação. Não quero dar mais declarações e agradeço aos amigos e aos media que respeitem esta nossa decisão», disse.

Desde então o casal tem sido o centro de um grande «lavar de roupa suja», que surpreendeu o mundo. Após ter confirmado o fim da união, atribuindo o motivo a cenas de ciúmes do ex-companheiro, este decidiu vingar-se: o prémio Nobel fez ligeiras alterações a um dos seus contos, ‘Los Vientos’, com o objetivo de menorizar a paixão que ambos nutriam um pelo outro, pediu desculpa à ex-mulher, Patricia, mãe dos seus três filhos, e ainda ridicularizou uma das filhas de Preysler, Tamara Falcó.

As alterações serviram para lançar algumas indiretas à ex-companheira, tocando-lhe num dos seus bens mais preciosos: a sua filha. Estas mudanças foram feitas em apenas dois parágrafos, em que o autor se refere às ilhas marquesas, que todos interpretam como uma referência à marquesa de Griñón, Tamara, escrevendo: «A filosofia partilha o departamento académico com a teologia e a culinária. Que mistura! Imagino o diploma de doutor em Filosofia, Teologia e Gastronomia e morro de riso».

Segundo os meios de comunicação internacionais, é conhecido o interesse de Tamara pelas três áreas referidas.

Mais uma vez, à revista Hola!, Isabel Preysler prestou declarações sobre a situação, afirmando que não tenciona ficar calada quando vê os filhos serem atacados e admitindo que não esperava um golpe «tão baixo» em relação à filha, que, diz, «só foi carinhosa e amorosa com ele».

Quem é Isabel?

María Isabel Preysler Arrastia nasceu em Manila, capital das Filipinas, no dia 8 de fevereiro de 1951, tornando-se a terceira de seis filhos. Foi educada numa escola dirigida por freiras francesas e cresceu num dos melhores bairros da cidade.

Em 1969 mudou-se para Madrid para morar com os seus tios, Teresa Arrastia e Miguel Pérez Rubio. O casal conviveu com as personalidades mais influentes da pacata sociedade de Franco. Foi dois anos depois que conheceu Julio Iglesias (que nessa altura ainda não era um artista de renome). Depois de apenas sete meses de namoro, o casal prometeu amor eterno em Illescas, Toledo.

A partir dessa altura, a jovem começou a ser convidada para inúmeros eventos, surgindo em capas de muitas revistas.

Acabou, por isso, por ser uma referência do mundo da moda ao longo destas cinco décadas. «A sua elegância natural, a sua sofisticação e uma capacidade inata de adaptar as modas e tendências ao seu estilo pessoal, e não o contrário, tornaram isso possível», escreve a revista Mujer Hoy.

Com o cantor Julio Iglesias, teve três filhos: Chabeli, Julio Iglesias Jr. e Enrique Iglesias, entre 1971 e 1978. Em 1980 casou-se com Carlos Falcó, o marquês de Griñón, de quem teve uma filha, Tamara Falcó. Em 1988, Isabel Preysler casou-se com o político e ex-ministro de economia de Espanha Miguel Boyer, pai da sua filha, Ana Boyer.

Rotulada por «nunca ter sido uma mulher solteira», esta é a primeira vez que Preysler tem aproveitado a sua liberdade. A socialite, conhecida em Espanha como a ‘rainha de copas’, revelou ainda à Hola! que, neste momento, apenas quer viver tranquila com os filhos e netos. «Que é o que me pode deixar mais animada», explicou.

Nos tempos livres faz planos com os amigos mais próximos, com quem gosta de ver touradas, já que este é um dos seus programas preferidos. Neste momento, confessou também que já não pensa em dietas.

Os comentários estão desactivados.