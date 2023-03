Helicópteros do Exército chocam no Kentucky

Dois helicópteros HH60 Blackhawks do Exército dos Estados Unidos colidiram, na noite de quarta-feira (madrugada de Portugal Continental), numa missão de treino no estado do Kentucky.

O estado dos militares é, para já, desconhecido, segundo um comunicado de um porta-voz da base de Fort Campbell.

O governador do Kentucky, Andy Besher, escreveu na rede social Twitter que tem "más notícias de Fort Campbell".

We’ve got some tough news out of Fort Campbell, with early reports of a helicopter crash and fatalities are expected. @kystatepolice, @KentuckyEM and local officials are responding. We will share more information as available. Please pray for all those affected.