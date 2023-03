Robinho entregou passaporte às autoridades brasileiras

O ex-jogador Robinho entregou o passaporte às autoridades, segundo determinou o Superior Tribunal de Justiça (STJ), há uma semana, dando um prazo de cinco dias para a entrega.

De acordo com o Globoesporte, a entrega aconteceu na quarta-feira.

O STJ está a analisar um pedido do governo da Itália para que Robinho comece a cumprir no Brasil a pena de nove anos de prisão pelo crime violação de uma jovem albanesa, na altura de 23 anos, numa discoteca de Milão, em janeiro de 2013, quando jogava no Milan.

O caso já transitou em julgado em Itália e a defesa de Robinho já não poderá apresentar recursos.

