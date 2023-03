Pulseira eletrónica para homem que agredia ex-companheira em Reguengos de Monsaraz

No decorrer das diligências, foi dado cumprimento a um mandado de detenção que acabou na localização e detenção do agressor.





O Comando Territorial de Évora, através do Núcleo de Investigação e Apoio a Vítimas Específicas (NIAVE) de Évora, deteve um homem de 63 anos, na segunda-feira, por violência doméstica, no concelho de Reguengos de Monsaraz.

No âmbito de um processo de violência doméstica, foi possível concluir que o homem agredia fisica e psicologicamente a sua ex-companheira, uma mulher de 56 anos. No decorrer das diligências, foi dado cumprimento a um mandado de detenção que acabou na localização e detenção do agressor.

O detido foi presente ao Tribunal Judicial de Évora, onde lhe foi aplicada a medida de coação de afastamento da residência de família, proibição de se aproximar da vítima a menos de 250m, controlado por pulseira eletrónica, proibição de contactar com a vítima por qualquer forma ou meio e obrigação de frequência de tratamento para desabituarão de bebidas alcoólicas.

Os comentários estão desactivados.