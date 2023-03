Creedence Clearwater Revival

Cosmo's Factory

1970



John Fogerty - guitarra e voz

Tom Fogerty - guitarra rítmica

Stu Cook - guitarra baixo

Doug Clifford - bateria

por Telmo Marques

Com o lançamento deste álbum, os Credence lançam o seu quinto álbum em dois anos, e atingem aqui o seu pico, pelo menos, a nível comercial.

Sempre um pouco desdenhados pelos seus pares, principalmente os norte americanos, tais como os Grateful Dead, que foram sempre muito elogiados pela crítica, mas que a nível comercial, nunca passaram o Atlântico, este álbum mostra-nos John Fogerty mais uma vez a tomar as rédeas da banda, presentando-nos aqui, e na minha modesta opinião, com o melhor álbum de toda a curta carreira da mesma.



Uma banda que no curto espaço de quatro anos lança sete álbuns, e quase todos, sucessos estrondosos, tem obrigatoriamente que ter algo de especial, sendo que o especial aqui é John Fogerty, compositor, cantor, letrista e guitarrista da banda.

Verdadeiramente o homem dos sete ofícios.



Os melhores temas do álbum resultaram quase todos em singles, como "Travellin' Band", "Lookin' At My Back Door, "Run Through The Jungle" (sobre a escalada da guerra no Vietname), "Up Around The Bend", "Who'll Stop The Rain", "I Heard It To The Grapevine", e no meu ponto de vista, o melhor tema do álbum, que também serve de fecho "Long As I Can See The Light", uma música praticamente universal, e que viria a ser do meu ponto de vista, o ex-libris do álbum, e o primeiro a presentear-nos com um solo de saxofone...!!!

"Put a candle in the window

'Cause I feel I've got to move

Though I'm going, going

I'll be coming home soon

Long as I can see the light

Pack my bag and let's get moving

'Cause I'm bound to drift a while

Though I'm gone, gone

You don't have to worry, no

Long as I can see the light

Guess I've got that old traveling bone

'Cause this feeling won't leave me alone

But I won't, won't

Be losing my way, no, no

Long as I can see the light

Yeah

Yeah

Yeah

Oh, yeah

Put a candle in the window

'Cause I feel I've got to move

Though I'm going, going

I'll be coming home soon

Long as I can see the light

Long as I can see the light

Long as I can see the light

Long as I can see the light

Long as I can see the light"



Um álbum que conheci em vinil em meados dos anos '80, e que a exemplo de muitos outros, redescobri anos mais tarde, já em cd, mas a definitiva versão, será mesmo a de vinil



John Fogerty mantém-se activo até aos dias de hoje, tendo inclusive, há umas semanas atrás, e após um longo diferendo com a sua ex-editora, Fantasy Records, tido acesso pleno a todo o seu reportório, dado que durante quase 50 anos, cada vez que tocasse uma música dos Creedence, e graças a um péssimo acordo efectuado ainda nos anos '60, todo o royaltie das mesmas revertia a favor da dita editora.



Espero sinceramente que usufruam deste álbum em toda a sua plenitude, e que descubram ou redescubram a genialidade musical de um dos grandes talentos musicais de sempre, John Fogerty.



Até para a semana.

