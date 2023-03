Um camião, com matérias perigosas, despistou-se no IC1, junto à Marateca, esta quinta-feira.

Fonte da Proteção Civil garantiu ao Correio da Manhã que a carga que o camião transportava, que incluía quatro tipos de matérias perigosas – uma delas bastante inflamável, não foi derramado na estrada.

No local, estiveram cerca de três dezenas de operacionais, apoiados por dez veículos, e o despiste obrigou ao corte do trânsito no IC1.

