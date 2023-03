Barcelona pedirá indemnização não inferior a 100 milhões à UEFA se ficar fora da Champions

A UEFA abriu na semana passada uma investigação aos alegados pagamentos de vários milhões de euros, por parte do clube catalão a José María Enríquez Negreira, antigo vice-presidente do Comité Técnico dos Árbitros de Espanha.





O Barcelona vai pedir uma indemnização não inferior a 100 milhões de euros à UEFA caso não participe na próxima edição da Liga dos Campeões como consequência do Caso Negreira.

A UEFA abriu na semana passada uma investigação aos alegados pagamentos de vários milhões de euros, por parte do clube catalão a José María Enríquez Negreira, antigo vice-presidente do Comité Técnico dos Árbitros de Espanha para favorecimentos por parte dos árbitros ao longo de 17 anos.

O Mundo Deportivo avança que o clube estima que numa época recebe no mínimo 100 milhões por participação, contando com dinheiro da UEFA, patrocínios e receitas com merchandising.

O Barcelona considera que se a UEFA resolver castigar o clube antes da decisão dos tribunais, terá direito a uma indemnização em duas vertentes, "dano emergente” e "lucro cessante”.

