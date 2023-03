Governo apresenta novas medidas para o programa "Mais Habitação"

O Governo apresentou esta quinta-feira em Almada, sob protestos, a versão final do programa "Mais Habitação", que foi aprovado em Conselho de Ministros.

No local esteve o primeiro-ministro, António Costa, o ministro das finanças, Fernando Medina, mas coube à Ministra da Habitação, Marina Gonçalves, anunciar as novas medidas: candidaturas abertas em contínuo no Porta 65 Jovem, criação do porta 65+ para quebra de rendimentos, proteger inquilinos com arrendamentos mais antigos, arrendar para subarrendar até 35% do rendimento da família.

O Governo quer também combater a especulação através da renda justa e revenda de 3 anos para 1 ano.

