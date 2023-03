GNR salva ouriço ferido em Palmela

Um ouriço-cacheiro ferido foi esta quinta-feira resgatado pelo Comando Territorial de Setúbal da Guarda Nacional Republicana (GNR), através do Núcleo de Proteção Ambiental (NPA) de Palmela, em Quinta do Anjo.

Depois do animal ter sido encontrado por uma cidadã, a GNR, em comunicado, informa que o animal foi entregue a elementos do NPA para "monitorização do seu estado de saúde, recuperação e posterior libertação ao seu habitat natural".

A autoridade informa ainda que os civis podem apoiar este animais ao ligarem para a Linha SOS Ambiente e Território (808 200 520), que funciona em permanência para a denúncia de infrações ou esclarecimento de dúvidas.

Os comentários estão desactivados.