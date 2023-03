PSP detém 11 pessoas em operação nos transportes ferroviários

Em comunicado, divulgado esta quinta-feira, a autoridade informa que cinco das pessoas detidas foram detidas “por posse de produto estupefaciente num total de 86.44 doses individuais de haxixe, 49.2 doses individuais de ecstasy e 7.58 doses individuais de liamba”, e as outras três, por posse de arma branca.





A Polícia de Segurança Pública (PSP) deteve, entre os dias 20 e 26 de março, onze pessoas na sequência de uma operação de combate à criminalidade nos transportes ferroviários, em Lisboa.

Em comunicado, divulgado esta quinta-feira, a autoridade informa que cinco das pessoas detidas foram detidas “por posse de produto estupefaciente num total de 86.44 doses individuais de haxixe, 49.2 doses individuais de ecstasy e 7.58 doses individuais de liamba”, e as outras três, por posse de arma branca.

A operação tem foco na “incidência na luta contra a imigração ilegal por via ferroviária, criminalidade transfronteiriça, a par da posse e transporte de substâncias e matérias ilícitas”, tendo organizado “um policiamento especial, estando presente na intersecção das Linhas das Estações Ferroviárias do Cais do Sodré, Oriente e Sete Rios”, onde fiscalizou um total de 41 comboios e abordou 173 passageiros.

“A PSP, enquanto membro ativo do RAILPOL, dará continuidade à participação nestas ações, nas estações ferroviárias situadas nas áreas policiadas pela PSP. A segurança e ação policial na área dos Transportes Públicos e especificamente nas operações de grande envergadura, possuem características de especial complexidade e sensibilidade às quais a PSP empresta particular atenção”, rematou a entidade.

