Jovem de 28 anos desaparecido em Coimbra

Um jovem de 28 anos está desaparecido em Dianteiro, Coimbra, desde quarta-feira.

O jovem terá dito aos pais que ia fazer uma caminhada, mas não voltou.

Desde dia 29, quando foi dado o alerta às autoridade, que estão a ser feitas buscas nas zonas do Dianteiro e Carapinheira da Serra.

De acordo com fonte da GNR, em declarações ao Notícias ao Minuto, as buscas continuam esta manhã, com elementos dos bombeiros, GNR e equipas cinotécnicas.

