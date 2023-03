Finlândia irá aderir à NATO "nos próximos dias"

O secretário-geral da NATO, Jens Stoltenberg, informou esta sexta-feira que a Finlândia vai juntar-se à Aliança Atântica nos próximos dias. O anúncio surge na sequência da aprovação do pedido de adesão por parte da Turquia.

Jens Stoltenberg afirmou, na rede social Twitter, que está “ansioso por levantar a bandeira da Finlândia na sede da NATO nos próximos dias", acrescentando: “Juntos somos mais fortes e seguros”.

I congratulated President @niinisto on the completion of the historic ratification of #Finland’s accession. I look forward to raising #Finland’s flag at #NATO HQ in the coming days. Together we are stronger & safer.