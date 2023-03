Alianças e Rupturas Anglo-Portuguesas

por Roberto Cavaleiro

Desde outubro de 2022, a Academia.edu publica uma série de artigos que pretendem mostrar a deterioração das relações políticas e sociais entre Portugal e a Grã-Bretanha após o século XVII. Estes foram apresentados como estudos de pós-doutoramento feitos pelo Mr. Jesse Pyles. PhD da Universidade de Stanford, EUA. cuja investigação se desenvolveu principalmente em Lisboa e Londres, onde se acedeu a registos públicos e privados. Uma versão resumida pode ser consultada no site da Revista de Estudos Anglo-Portugueses (REAP).

O fulcro das afirmações de Pyles é a batalha de Lys que decorreu na manhã de 09 de abril de 1918 em condições de nevoeiro que camuflaram o avanço da infantaria alemã que superou os doze mil defensores portugueses das linhas da frente por seis para um. Isso foi precedido por um dos bombardeios de artilharia mais pesados ​​da Primeira Guerra Mundial e foi seguido por uma retirada inevitável que expôs o flanco das tropas britânicas. No seu diário, o comandante das forças britânicas e aliadas, marechal-de-campo Douglas Haig, relatou que a derrota táctica do 1.º Exército se deveu à cobardia e à fraca capacidade de combate das forças portuguesas e esta opinião consta do Registo Oficial de Guerra de J.E. Edmonds e nas memórias de outros altos oficiais britânicos.

Após o fim da neutralidade portuguesa em março de 1916, o governo britânico invocou os Tratados de Aliança e financiou o recrutamento, equipamento e deslocamento para a Flandres de duas divisões de infantaria portuguesas compostas por mais de 50.000 milicianos liderados por oficiais e suboficiais do exército regular. Depois de algum treino peremptório na guerra de trincheiras, eles foram enviados em 1917 para a linha de frente, onde desempenharam bem as suas funções militares e receberam várias citações por bravura. Mas, tendo suportado as duras realidades da guerra, eles compartilharam com outros soldados comuns vindos de todos os cantos dos impérios britânico e francês uma desilusão sobre as razões do derramamento de sangue em que o seu papel foi visto como “carne para canhão”. Pouco antes da batalha de Lys, dois batalhões estiveram à beira de um motim tal era o seu desespero com as expectativas feitas sobre eles e a falta de comida, munições e agasalhos. Mas os papéis de Pyles mostram que o seu baixo moral também foi causado pela condenação pelos britânicos das tropas portuguesas como sendo “um povo indolente, corrupto, simplório, incivilizado e moreno” adequado apenas para trabalhos manuais.

A dissertação central de Pyles dedica um capítulo de quinze páginas à história e origem das alianças anglo-portuguesas. Nisso ele opina que foram os portugueses que lideraram os ingleses no domínio imperial até 1580, quando o tratado de Windsor foi suspenso por sessenta anos devido à união de Portugal com a Espanha. Posteriormente, os britânicos tornaram-se ascendentes por meio do seu poder naval, o que permitiu o crescimento fenomenal de um império sobre o qual o sol nunca se punha. Assim, o papel de Portugal era tornar-se um “estado cliente”, concedendo acesso exclusivo às instalações das suas possessões ultramarinas à Grã-Bretanha em troca de proteção. Em meados do século XVIII, uma classe de oficiais oriunda da aristocracia tornou-se parte integrante do Estabelecimento e exerceu um papel cada vez mais poderoso nos assuntos de Estado. Como em todas as divisões da sociedade, uma “ordem hierárquica” foi estabelecida. A classe oficial da Grã-Bretanha considerava-se superior à dos países do norte da Europa que, por sua vez, consideravam os países do sul inferiores. No século XIX, Portugal mantinha apenas uma presença militar simbólica e dependia completamente da Grã-Bretanha para a proteção da sua frota mercantil, que trabalhava em conjunto com os mercadores britânicos para a disseminação mundial da logística comercial.

As descobertas do Sr. Pyle são refletidas por muitos historiadores pares que são citados nos seus papéis, mas até que ponto a arrogância britânica revogou ou aumentou o funcionamento das várias alianças que se seguiram ao Tratado de Windsor está sujeito a algum debate especulativo. Na introdução ao erudito livro “Arte Inglesa em Portugal” Susan Lowndes, talvez a mais destacada lusófila do século XX, afirma que: Durante o século XIX Portugal era visto pelos ingleses para todos os efeitos como uma colónia não oficial. Eles exigiam uma proteção privilegiada das leis locais e da Inquisição que, desde a sua criação em 1536, considerava os não-católicos como hereges a serem impedidos de praticar publicamente a sua religião ou serem enterrados em solo português. Ela considerava que a relação especial que existira entre Portugal e a Grã-Bretanha durante séculos era mais um casamento de conveniência do que um caso de amor. Para além do comércio, o contributo mais importante dos ingleses para a vida portuguesa foi no domínio tecnológico, começando com as inovações da primeira revolução industrial e continuando nos tempos modernos com o avanço imparável das indústrias de engenharia e “hi-tec”. Em geral, os estrangeiros só eram acolhidos pelos portugueses enquanto eram úteis. A presença contínua dos militares britânicos depois de as ameaças de invasão desaparecerem foi ressentida tanto pelos militares portugueses quanto pelos chefes de governo.

Acrescente-se que Susan Lowndes OBE viveu em Portugal desde 1938 (quando casou com o jornalista Luís Marques) até à sua morte em 1993 e durante todo o tempo foi responsável pela gestão do Anglo-Portuguese News, tendo sido correspondente de vários jornais internacionais e diários. Ela era uma grande viajante e percorreu todos os cantos do país para coletar informações para os seus vários livros e guias. Ela ganhou o respeito e o carinho de todos que conheceu.

Conclusão: As alianças entre nações raramente são simétricas e as suas primeiras obrigações e responsabilidades definidas estão sujeitas, como todas as relações, a flutuações causadas pelas vicissitudes da boa ou da má sorte. Tal foi o caso do Tratado de Windsor original e seus sucessores que por longos períodos foram esquecidos ou convenientemente ignorados pelas forças políticas que determinam o destino das nações, independentemente do que possa ter pensado as pessoas comuns que muitas vezes são mal informadas sobre a localização e o caráter daqueles a quem foram aliados. O período pós-guerra trouxe grandes mudanças nas estruturas sociais pelo crescimento do turismo e expansão comercial seguindo os catalisadores da CEE, UE e OTAN que colocaram a questão de quem é aliado de quem e com que propósito.

Deixando de lado os muitos mitos, meias-verdades e distorções da historiologia, a “relação especial” anglo-portuguesa merece ser mantida culturalmente ao longo do tumultuoso século XXI.

29 de março de 2023

