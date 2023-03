Seis corpos encontrados num pântano no Quebeque junto à fronteira com os EUA

Foram encontrados, na quinta-feira, seis corpos numa zona pantanosa do Quebeque, perto da fronteira entre o Canadá e o estado de Nova Iorque, nos Estados Unidos da AMérica.

De acordo com a agênca noticiosa Al Jazeera, as autoridades aguardam pelos resultados das autópsias para determinar a causa das mortes.

Segundo a Polícia de Akwesasne Mohawk, no Canadá, as vítimas e o seu estatuto no país estão a ser identificadas, não se sabendo, até ao momento, se eram migrantes a tentar atravessar a fronteira.

“O primeiro corpo foi localizado por volta das 17h [22h em Lisboa] numa zona pantanosa em Tsi Snaihne, Akwesasne, Quebeque”, adiantaram as autoridades, que garantiram não haver qualquer ameaça para a população.

As autoridades locais têm vindo a registar um maior número de entradas no país de pessoas não documentadas, tanto através de fronteiras terrestres como navegáveis, escreve ainda o Al Jazeera.

