Carla precisa de pelo menos 1000 euros para pagar o funeral do filho de 13 anos. Vamos ajudá-la?

"De repente, olhou para mim, deu o último suspiro e foi-se embora", narra Carla Caixinha, a mãe que teve de sortear um smartwatch nas redes sociais para tentar fazer face à despesa do funeral do filho que sofria de paralisia cerebral.





"Eu não estou bem. A minha mãe faleceu a 22 de agosto, com pneumonia por Legionella, e ela é que me ajudava com o Marcos. Agora, o meu menino partiu", começa por contar, entre lágrimas, Carla Caixinha. Em declarações ao Nascer do SOL, explica que o filho, de apenas 13 anos, que sofria de paralisia cerebral e epilepsia, perdeu a vida no dia 18 de março e, agora, não tem dinheiro para pagar as cerimónias fúnebres do mesmo. "A Segurança Social dá-nos 260 euros e o funeral mais barato que conseguimos ronda os 1000-1500 euros. Portanto, este valor que vamos ter não chega para nada", confessa a mãe que vive em Portimão, no Algarve, e decidiu sortear um smartwatch, nas redes sociais, para conseguir angariar o máximo de dinheiro possível para fazer face a esta despesa.

"Além de eu não estar bem, tenho outras dívidas... Fraldas, medicação, resguardos, seringas de alimentação. Endividei-me. Por exemplo, com um tratamento de 12 mil euros em Espanha. O subsídio que recebia não chegou para isto. O meu marido trabalha, claro, mas eu tenho mais um filho de um casamento anterior e ele também. Apesar de serem crescidos, continuam a precisar de ajuda", avança a cuidadora informal. "Eu já tinha uma depressão profunda e fiquei ainda pior. Estou a ser acompanhada em Psiquiatria, medicada, mas esta noite não consegui dormir. Tenho o coração completamente partido, uma ansiedade e uma dor enormes. Ele morreu no meu colo, em casa. Eu não estava de todo à espera", admite, lembrando que a paralisia cerebral do filho "afetava as partes cognitiva e motora", mas "as crises epilépticas resolviam-se muito rapidamente, uma ou duas horas depois recuperava".

"Tantas vezes que acordou como naquele dia... Com a respiração ofegante, quase febril. Dei-lhe a medicação por volta das 6h, vim com ele para a sala e estava a ver se ele acalmava e ficava melhor. Começou com diarreia, mudei-lhe as fraldas, no meu colo voltou a ter uma diarreia, por volta das 10h30-11h e começou com uma respiração estranha que eu nunca tinha ouvido", recorda, em sofrimento. "E, de repente, olhou para mim, deu o último suspiro e foi-se embora. É muito difícil. Por muito que queira acreditar que ele não sofre mais, isto custa imenso. Comia muito bem, nunca apanhou covid-19, nunca teve outras infeções respiratórias... A única coisa que teve foi, há dois anos e no ano passado, uma infeção nos músculos. Uma miosite. De resto, fui sempre conseguindo protegê-lo", salienta Carla.

"Quero pensar que a minha mãe e o meu filho estão juntos. Se alguém tiver dúvidas, pode ligar-me ou para a agência funerária. É triste ter de pedir uma última ajuda para que o Marcos possa descansar. Estamos a falar de uma criança com 100% de incapacidade. Quanto mais rapidamente pagar, mais depressa fico com a consciência tranquila", finaliza, sendo que, se quiser auxiliar a família Caixinha Fanico a pagar o funeral de Marcos, pode fazê-lo por MB WAY - 962 468 636 - ou através do seguinte IBAN: PT50 0033 0000 4541 5322 5950 5.

