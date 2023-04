Operação "Páscoa em Segurança 2023" da PSP começa hoje

Começou, este sábado, a operação "Polícia Sempre Presente: Páscoa em Segurança 2023" da PSP, que irá durar a semana na Páscoa, com o reforço das autoridades nas estradas e em locais públicos.

A força de segurança, em comunicado enviado às redações, informa que o objetivo é a diminuição dos índices de criminalidade e sinistralidade rodoviária até 9 de abril, dia que a operação acaba.

Assim, a PSP explicou que manterá grande visibilidade, em especial nas zonas de maior afluência de pessoas, apoiada por unidades móveis de atendimento, bem como nas zonas históricas e comerciais, terminais de transportes públicos e zonas turísticas e locais onde decorram eventos que juntem muitas pessoas.

Para isso, as autoridades vão aumentar a fiscalização nos grandes centros urbanos e nas estradas entre localidades, e ainda ações de prevenção no que diz respeito aos acidentes, como o excesso de velocidade, a condução sob o efeito ao álcool e/ou substâncias psicotrópicas, o uso do telemóvel ao volante e a não utilização ou utilização incorreta do cinto de segurança e sistemas de retenção.

Os comentários estão desactivados.