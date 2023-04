Santa paciência

Em tempos de incerteza, as viagens continuam a impor-se como prioridade no porquinho mealheiro, numa altura em que as companhias low-cost facilitaram a possibilidade de cumprir sonhos dantes impensáveis.





Não é propriamente uma novidade, já que em algum momento a maioria deve ter tido vontade de conhecer um destino depois de ter assistido a um filme na televisão. Mas as plataformas de streaming vieram acelerar ainda mais este cenário e as séries tornaram-se também elas numa espécie de agência de viagens. Até já lhe chamaram efeito ‘White Lotus’, série que contou com uma das suas temporadas gravadas na Sicília - e colocou a região italiana no topo das preferências da lista de viagens da geração mais jovem.

Exemplos não faltam e prova disso mesmo são os casos em que até chega a haver fila para tirar uma fotografia num local icónico associado a alguma série, filme ou personagem em concreto. Também Portugal vai ganhando algum protagonismo neste sentido, depois de ter recebido filmagens da produção de ‘House of Dragons’ (série da HBO) - na aldeia histórica de Monsanto - ou La Casa de Papel (Netflix) - na grande Lisboa, capital portuguesa que, de resto, dava também o nome a uma das personagens da série espanhola.

Mas, com a Páscoa a chegar, é mesmo pelo nosso país, de norte a sul, que muitos portugueses e estrangeiros procuram o seu lugar ao sol, com as taxas de ocupação elevadas, contrariando assim os cenários de carteira rota.

Com a primavera a cumprir no campo meteorológico, a noite a cair já pelas 8 e a seleção portuguesa a vencer, a má disposição vai sendo disfarçada. Pelo menos durante um tempinho, que a paciência não é santa, como a sexta-feira. Até a de Éder se esgotou, seis anos e meio depois. Mas para a história só fica o que é memorável, como aquele golo no dia 10 de julho de 2016.

