André Ventura teve uma semana e pouco para esquecer. Primeiro, demarcou-se do padre que o casou e de quem era amigo, com a mesma vontade com que o Diabo foge da cruz. Podia perfeitamente ter dito que o padre Mário Rui não está acima da lei, e que se há suspeitas, mesmo que anónimas, sobre ele só tinha que se afastar do ministério e provar a sua inocência. É que chegámos ao tempo da estupidez em que qualquer denúncia anónima serve para destruir vidas de padres, e não está em causa os crimes hediondos que alguns cometeram. Mas se apenas uma denúncia anónima serve para acabar com o bom nome de uma pessoa – se forem várias e existirem coincidências e factos nas mesmas, é diferente – Ventura tinha o dever de ser mais cauteloso no seu desabafo. Que eu tenha ouvido, nunca falou na presunção de inocência de Mário Rui, tendo apenas dito que nunca assistiu a qualquer atitude menos própria do padre em questão.

Já esta semana, depois de se saber que o ataque no Centro Ismaili tinha sido praticado por um refugiado afegão, foi rápido a disparar noTwitter, quando antes, até tinha sido mais comedido na Assembleia da República. «A política de portas abertas sem qualquer controlo deu nisto. O sangue destas vítimas é responsabilidade do criminoso afegão, mas está nas mãos do governo de António Costa». Esta afirmação de um mau gosto inaceitável faz com que o assunto não seja discutido de uma forma séria, algo para que André Ventura poderia ter contribuído. Dizer que um ato de um criminoso mancha as mãos de sangue do primeiro-ministro é intolerável. Não vale tudo em política e Ventura sabe muito bem isso. Ou qual será a razão para o líder do Chega afastar aqueles que nas redes sociais instigam de uma forma claro ao ódio?

Esquecendo Ventura, foi curioso ver a esquerda portuguesa a aplaudir a obra de uma comunidade que se move por criar riqueza e que gosta de contribuir para o bem dos mais desfavorecidos. Se há algo que caracteriza a comunidade ismaelita é o sucesso nos negócios e através deles ajudarem os outros.

Já quanto ao crime em si, é espantoso como muitos dão o caso como encerrado, depois das autoridades policiais e políticas dizerem o previsível: foi um ato isolado de um homem tresloucado, e que viu muita miséria no Afeganistão e no campo de refugiados na Grécia. Li textos de pessoas que tinham um comportamento semelhante ao de Ventura, mas no campo oposto. Só faltou dizerem que o facto de ser refugiado e de ter perdido a mulher justificou pegar numa enorme faca e começar a matar pessoas. Não, não justifica, da mesma forma que por um afegão ter praticado este crime não implica os outros afegãos que estão em Portugal.

Compete às autoridades policiais e aos serviços secretos investigarem o que se passou, e o que apurámos é que está tudo em «pânico», pois acreditam que Adbul Bashir tem ligações ao Estado Islâmico. Mas, como é óbvio, ninguém vai assumir que se está a seguir esta pista. Se é verdade que em Portugal, felizmente, as comunidades muçulmanas, como outras, estão devidamente integradas, havendo cada vez mais portugueses, que nasceram cá ou se naturalizaram, também não deixa de ser verdade que o país não é um oásis, sendo por isso natural que alguns homens radicalizados e que não se identificam com a nossa forma de viver queiram fazer ataques contra a nossa forma de vida. Os ismaelitas, a larga maioria que vive em Portugal, são portugueses e muçulmanos renegados por outros, precisamente por fazerem uma leitura diferente do livro sagrado. Dois dos poetas que muito influenciaram os ismaelitas fizeram grandes odes ao vinho. Procurem na net por Rumi e Omar Khayyam e vão perceber o que digo.

