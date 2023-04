Incêndio em habitação deixa mulher com 40% do corpo queimado em Caminha

Ainda não são conhecidas as causas do fogo, que provocou "danos reduzidos" na habitação.





Um incêndio numa habitação na noite de domingo, em Vila Praia de Âncora, concelho de Caminha, deixou uma mulher de 72 anos com "cerca de 40% do corpo queimado", avança o JN.

Segundo fonte do Comando Territorial da GNR de Viana do Castelo, a vítima foi transportada em estado grave para o hospital de São João, no Porto.

O alerta para o incêndio, que ocorreu na Rua Laureano Brito, foi dado pelas 19h30 horas. Ainda não são conhecidas as causas do fogo, que provocou "danos reduzidos" na habitação.

No local estiveram meios dos Bombeiros Voluntários de Vila Praia de Âncora, VMER de Viana do Castelo e GNR, num total de 14 operacionais e seis viaturas.

