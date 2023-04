Operação 'Erva Doce' desmantela estufa de canábis e faz três detidos em Santarém

Os detidos são dois estrangeiros e um português, com idades entre os 45 e os 70 anos.





A Polícia Judiciária, realizou recentemente uma operação policial, para desmantelar uma estufa de cultivo ilícito de canábis, em grande escala. A Operação “Erva Doce” ocorreu no âmbito de investigação que teve início em 2022.

A estufa, “agora desmantelada, instalada na região de Santarém, encontrava-se em plena laboração, funcionando no interior de armazém de grandes dimensões, equipado com sofisticados sistemas de controlo de temperatura, humidade, iluminação, rega, ventilação e extração forçada de ar, pretendendo maximizar a capacidade produtiva”, explicou a autoridade em comunicado.

Foram apreendidas cerca de duas mil plantas de canábis em várias fases de maturação, assim como todos os equipamentos e diversos objetos apropriados à produção referida, e também duas viaturas automóveis, doze telemóveis, uma pistola de calibre 7,65 devidamente municiada, centenas de munições do mesmo calibre e uma espingarda semiautomática de calibre 12.

Durante a operação foram detidos dois homens e uma mulher, por fortes indícios de integrarem uma organização criminosa dedicada à produção e exportação de canábis.

Os detidos, dois estrangeiros e um português - com idades entre os 45 e os 70 anos -, foram presentes à autoridade judiciária para primeiro interrogatório, tendo sido aplicada a medida de coação prisão preventiva, mas no caso do arguido mais velho, de nacionalidade portuguesa, tal medida só durará até transitar para prisão domiciliária.

