Cavalo à solta na A1 provoca constrangimentos na circulação

Um cavalo estava à solta na A1, na zona do Carvalhos, no concelho de Gaia, no sentido Lisboa/Porto, tendo causado constrangimentos na circulação de trânsito esta segunda-feira de manhã.

Fonte de GNR adiantou à agência Lusa que o alerta sobre o animal foi dado por volta das 7h00 e que o cavalo foi, pouco depois, “preso e imobilizado”. Cerca das 8h45 já o trânsito circulava com normalidade, acrescentou.

A GNR está agora a tentar perceber a quem pertence o animal.

