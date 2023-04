Jovem de 19 anos baleado em Cascais

Um jovem de 19 anos foi baleado no tórax, por volta da meia-noite desta segunda-feira, no Bairro do Fim do Mundo, em Cascais, avança o Correio da Manhã.

A PSP foi acionada para responder a disparos na via pública, mas quando chegou ao local já só viu um jovem baleado no chão.

Ninguém foi detido ou identificado até ao momento. A investigação deste caso está a cargo da Polícia Judiciária.

O jovem foi transportado para o Hospital de Santa Maria, em Lisboa, onde segue internado.

