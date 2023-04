FC Porto terá sido alvo de hackers espanhóis

O FC Porto terá sido alvo de um esquema de fraude informática que fez com que o clube perdesse 90 mil euros. O esquema foi montado por cibernauta espanhóis, avança o jornal "Diario de Sevilla".

Segundo a mesma fonte, o clube foi alvo de um esquema designado "Man in the Middle", onde os dados partilhados entre duas entidades são intercetados e, possivelmente, alterados sem que as vítimas se apercebam.

Posteriormente, os hackers fornecem uma conta para onde devem ser feitos os pagamentos e, o dinheiro é rapidamente enviado para diversas contas, perdendo-se o seu rasto.

Sete pessoas foram detidas em Sevilha, na sequência de uma denúncia por parte de uma empresa que terá perdido 200 mil euros com o esquema.

Os cibernautas terão conseguido cerca de dois milhões de euros de várias empresas na Europa. O Anderlecht, clube belga, terá sido lesado em 500 mil euros.

Os comentários estão desactivados.