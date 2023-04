Idosos ao abandono

Os lares existentes são manifestamente insuficientes e hoje em dia as famílias com rendimentos limitados veem-se confrontadas com grandes dificuldades para dar a dignidade merecida aos seus familiares mais velhos.





por Fernando Camelo de Almeida

Um dos grandes problemas do nosso País é o envelhecimento da população, a conjuntura que vivemos impede os casais jovens de constituir família e cada vez nascem menos crianças, por outro lado, temos muitos jovens a emigrar à procura de melhores condições de vida.

A nossa realidade é preocupante e se nada for feito para contrariar esta tendência demográfica, é posta em causa a sustentabilidade da Segurança Social e consequentemente hipotecamos o nosso futuro.

Confrontados com a circunstância atrás referida, não estamos minimamente preparados para cuidar de quem de nós cuidou. O ritmo de vida de hoje não permite à maioria das famílias acolher devidamente os mais velhos e dar-lhes a devida atenção, por outro lado, o Estado não oferece as alternativas necessárias, sejam lares de idosos ou apoios financeiros para as famílias que queiram e possam cuidar dos mais velhos nos seus domicílios.

Este é um problema sério que tem sido ignorado, mas que se tem agravado. Os lares existentes são manifestamente insuficientes e hoje em dia as famílias com rendimentos limitados veem-se confrontadas com grandes dificuldades para dar a dignidade merecida aos seus familiares mais velhos.

A agravar este panorama preocupante, temos um nível de pensões baixíssimo que, muitas vezes, nem permite aos pensionistas comprar a medicação de que necessitam. É injusta, é desumana e indigna a forma como tratamos os mais velhos e isso deve corar-nos a todos de vergonha, enquanto sociedade.

Que País é este em que uma grande parte dos idosos sobrevive com imensas dificuldades, em muitos casos sem ter quem os acolha com a dignidade que se impõe e que com frequência são vistos como um “peso” na sociedade, fazendo-os mesmo sentir que já cá estão a mais. É um triste País em que reina a desumanidade e a ingratidão com os nossos séniores.

O que é mais espantoso, é que não se vê este tema ser debatido com a importância que deve ter pela classe política. A nossa sociedade está, cada vez mais, carente de valores, tornou-se mais importante debater temas como a eutanásia ou a ideologia do género, do que a qualidade de vida das pessoas com mais idade. A isto chamo uma inversão e perversão completa de valores.

Não podemos continuar a ter os nossos idosos ao abandono!

Os comentários estão desactivados.