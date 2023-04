Filha de Bruce Willis apanhada em Los Angeles depois de esta dizer que não se sentia bem

A filha de Bruce Willis e Demi Moore, Rumer, foi vista com a sua barriguinha de grávida nas ruas de Los Angeles, na Califórnia, na passada sexta-feira.

As fotografias de Rumer, de 34 anos, foram destacadas imediatamente pelo Daily Mail e nelas vê-se a a atriz, grávida pela primeira vez, com um look preto e descontraído, sem maquilhagem.

As imagens foram, contudo, partilhadas, pouco depois de Rumer publicar na sua página de Instagram uma fotografia onde dizia não se sentir bem.

De realçar que a gravidez é fruto de uma relação com Derek Richard Thomas.

Rumer Willis showcases her blossoming baby bump in a tight black T-shirt as she steps out in LA https://t.co/wpXBnWN2OU — Daily Mail US (@DailyMail) April 1, 2023

