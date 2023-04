Jovem de 18 anos baleado no pescoço na Amadora

Grupo de jovens começou por atacar a vítima com murros.





Um jovem, de 18 anos, foi atingido com um tiro no pescoço, num parque na Venteira, Amadora, na segunda-feira à tarde.

Foi transportado em estado grave para o hospital de Santa Maria, em Lisboa, onde foi submetido a uma cirurgia, segundo o Correio da Manhã.

O jovem terá sido atacado por um grupo de jovens, que começaram por agredi-lo com murros, que quando a vítima já estava no chão o atingiram com um disparo, escreve o mesmo jornal.

A PSP tomou conta da ocorrência e depois acionou a Polícia Judiciária que está agora a investigar o crime.

