Submarino Arpão irá realizar uma missão de 120 dias ao abrigo da iniciativa 'Mar aberto'

O submarino 'Arpão' irá, esta terça-feira, começar uma missão de 120 dias ao abrigo da iniciativa 'Mar Aberto' que irá decorrer até agosto.

A embarcação vai contribuir para “a segurança marítima numa área de operações situada no Oceano Atlântico Sul”, lê-se num comunicado da Marinha.

Será a estreia para um submarino português numa missão deste tipo e também “a primeira vez que um submarino nacional cruza a linha do Equador”, colocando à prova “a capacidade logística operacional da Marinha”.

O submarino estará durante 120 dias em missão e durante este período irá contribuir para a “segurança marítima numa área de operações situada no Oceano Atlântico Sul, compreendida entre a costa do Brasil e a Costa ocidental Africana”. A embarcação vai visitar dois continentes e cinco países: Cabo Verde, Brasil, África do Sul, Angola e Marrocos, "percorrendo mais de 13.000 milhas, totalizando cerca de 2.500 horas de navegação".

O “Arpão” estará enquadrado na iniciativa “Mar aberto 23.2” que visa “desenvolver cooperação bilateral e multilateral, e de presença e diplomacia naval, nomeadamente no âmbito da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, Presenças Marítimas Coordenadas no Golfo da Guiné e Iniciativa '5+5 Defesa', com Marrocos”. Lê-se ainda no comunicado que a "A missão do 'Arpão' contribuirá para o estreitamento das relações de cooperação militar e diplomáticas entre Portugal e cada um dos países visitados, com especial enfoque nas comemorações do Dia de Portugal, de Camões e das Comunidades Portuguesas, que este ano decorre na África do Sul e contará com a presença de Sua Excelência o Presidente da República".

A Marinha reforça que as “características operacionais do submarino conferem-lhe a capacidade de efetuar patrulhas discretas em qualquer altura do ano e qualquer lugar, garantindo assim que as águas sob soberania ou jurisdição nacional, ou quaisquer outras onde seja requerida a sua presença, possam ter uma garantia extra de segurança da navegação".

