4 de abril 2023 às 15:22

É oficial: Finlândia é o 31.º Estado-membro da NATO

"Com a entrega destes documentos, declaramos a Finlândia o 31.º Estado-membro da Aliança [Atlântica]", disse Antony Blinken, esta terça-feira, na cerimónia no quartel-general da Organização do Tratado do Atlântico Norte (NATO), em Bruxelas.