Casal detido por violar filha de sete anos no Barreiro

Um casal foi detido, no Barreiro, por violar a filha de sete anos. O homem, 52 anos, padrasto da vítima, terá praticado o crime ao longo de três anos e a sua companheira, com cerca de 35 anos, mãe da vítima, tinha conhecimento da situação e não impedia as violações. Suspeita-se que haja um contexto de violência doméstica.

O casal foi detido pela Polícia Judiciária de Setúbal, mas só o homem ficou em prisão preventiva. A mulher foi detida por violação por omissão, porém acabou por ser libertada com a obrigatoriedade de apresentações à esquadra, assim como a proibição de contactos com os filhos e com o companheiro.

A Judiciária soube dos crimes no dia 27 de março e deteve o casal no dia 29.

A investigação concluiu que os crimes começaram em 2020, quando a vítima tinha apenas sete anos. O suspeito terá violado a menor em momentos em que se encontravam os dois sozinhos em casa. Noutras ocasiões, o padrasto batia-lhe com as mãos e com um cinto.

A mulher tem dois filhos, a vítima e um outro rapaz, e é suspeita de aplicar castigos corporais aos filhos, agredindo-os também com um cinto. Acresce assim o crime de violência doméstica às acusações.

Os filhos foram institucionalizados e foi aberto um processo no Tribunal de Família e Menores.

