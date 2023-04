Centro social de Celorico de Basto assaltado em seis mil euros

O Centro Comunitário da Associação de Solidariedade Social de Basto, em Celorico de Basto, foi, na madruga desta terça-feira, assaltada.

Os ladrões levaram cerca de seis mil euros em dinheiro.

O alerta foi dado pelas 7h00 pelos funcionários que chegaram à instituição e se aperceberam do furto, escreve o Correio da Manhã.

De acordo com as autoridades, os autores do crime entraram por uma janela do edifício e foram directamente ao local onde se encontrava o dinheiro, não tendo mais nada sido levado ou mexido.

Aquela instituição, que tem serviço de creche, ATL, apoio domiciliário e centro de dia para os idosos, apresentou queixa na GNR e o edifício foi alvo de perícias para as autoridades conseguirem chegar à identificação dos assaltantes.

Os comentários estão desactivados.