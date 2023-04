4 de abril 2023 às 17:55

Carris Metropolitana avisa que não está ligada à greve parcial da Carris

A circulação da Carris Metropolitana em Lisboa, nos terminais do Areeiro, Campo Grande, Colégio Militar, Marquês do Pombal e Gare do Oriente, durante o período de 3 a 7 de abril, continuará a operar nos termos habituais.