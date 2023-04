A queda de Amanda Bynes

Era considerada a «menina prodígio do Nickelodeon». Entrou precocemente no mundo da representação por incentivo do seu pai, que queria que cumprisse aquilo que não foi capaz. Esteve no topo do mundo, mas depressa se perdeu. Até podemos não a reconhecer pelo seu nome, mas é difícil que alguém não conheça os seus redondos olhos verdes, quer pelos trabalhos que realizou ao longo da sua adolescência, quer pelas polémicas em que está envolvida desde então. Amanda Bynes, atualmente com 36 anos, aparece e desaparece e tem sido um dos rostos mais conhecidos de Hollywood a falar abertamente sobre a sua saúde mental, mesmo que às vezes não o faça da melhor maneira. E, no passado domingo, voltou a escrever mais uma página da sua história que tem preocupado não só os seus mais próximos como os próprios fãs. A atriz foi internada de urgência num hospital psiquiátrico depois de ter sido vista nua e desorientada a passear pelas ruas de Los Angeles, EUA.

Segundo a revista norte-americana TMZ, a atriz terá acenado a quem passava de carro, enquanto gritava que estava a ter um episódio psicótico. Terá sido a própria Amanda a ligar para o 911 a pedir ajuda.

De acordo com a mesma publicação, fonte da polícia de Los Angeles revelou que as autoridades foram as primeiras a chegar ao local e acabaram por transportar a atriz para a esquadra mais próxima, onde Amanda foi vista por uma equipa de médicos especializados em saúde mental. Depois disso, a artista foi encaminhada para um hospital psiquiátrico. Segundo as leis do estado da Califórnia, a norte-americana terá de ficar internada, no mínimo, 72 horas.

Problemas de dependência

O incidente aconteceu um ano depois da atriz ter deixado de estar sob tutela da mãe, que geriu a sua carreira e os seus negócios durante 9 anos — uma situação semelhante à vivida por Britney Spears.

A mãe de Amanda era a sua tutora desde 2013, altura em que se tornou claro que a artista não conseguia gerir a sua vida sozinha. Amanda foi diagnosticada com transtorno bipolar e depois de uma série de incidentes bizarros - incluindo um em que incendiou a garagem do seu vizinho quase matando o seu cão - foi enviada para uma ala psiquiátrica para tratamento.

Foi em 1996, aos 10 anos, que a jovem foi escalada para o ‘All That’, programa de comédia da Nickelodeon. Nos 14 anos seguintes, acabou por ser protagonista em várias séries de televisão como ‘The Amanda Show’ e ‘What I Like About You’. Saltou depois do pequeno ecrã para as grandes telas, em filmes icónicos como ‘She’s the Man’, ‘Hairspray’ e ‘Easy A’, todos eles gravados antes de completar 25 anos.

Apesar dos produtores e realizadores apostarem todas as fichas em Amanda, ao que parece, o estrelato não lhe era uma coisa assim tão confortável. Em 2010, a artista anunciou no Twitter que se reformaria da representação porque a área tinha deixado de ser «divertida» para si. Numa rara entrevista à Paper Magazine, em 2018, a atriz admitiu que começou a fumar canábis aos 16 anos, porém, com o passar do tempo, evoluiu para outras drogas recreativas mais pesadas. «Mais tarde progredi para o ecstasy», admitiu. «Experimentei cocaína três vezes (...) Nunca gostei. Nunca foi a minha droga preferida», acrescentou. Contudo, o mesmo não aconteceu com Adderall (nome comercial de uma associação medicamentosa composta por quatro sais de anfetamina). «Eu abusei definitivamente», revelou.

Entre 2012 e 2014, Bynes foi presa várias vezes e acusada de conduzir alcoolizada, de perigo imprudente e posse de drogas, entre outras coisas. Enquanto os meios de comunicação narravam os problemas privados de outras ex-estrelas infantis como Britney Spears e Lindsay Lohan alguns anos antes, a crise de saúde de Bynes foi documentada em tempo real. No Twitter, a artista insultava colegas, criticava pessoas e partilhava fotografias onde era visível a sua deflagração.

Mais tarde, em 2020, acabou por pedir desculpa por tudo, também nas suas redes sociais, anunciando que estava limpa há um ano.

Para além do diagnóstico de bipolaridade, ao longo dos anos, Bynes também falou sobre o seu distúrbio alimentar (usava Adderall precisamente para perder peso). Na altura, segundo a mesma, estava com uma grande «depressão» depois de se ver nas grandes telas e não gostar de se ver também nas fotos dos paparazzis.

De acordo com a Buzz Feed News, a tutela de 14 anos da cantora terminou em 2021, gerando discussões acirradas sobre o estado das tutelas em geral e as ações para regulá-las. Para muitos fãs da cultura pop, após a dissolução do acordo legal de Britney Spears, os seus olhos voltaram-se para as circunstâncias de Bynes.

Escreve a mesma publicação que, no entanto, as suas tutelas não eram as mesmas. O advogado de Bynes disse ao Daily Beast na época que a atriz entendia os «benefícios» do seu acordo, que permitia que a sua mãe supervisionasse «somente a sua pessoa» e não incluía o seu património, como o de Spears fazia.

Não sabemos qual o futuro da artista. Porém, uma coisa é certa: esta nunca se importou de pedir ajuda e de se desculpar pelos seus comportamentos erráticos. Será que alguma vez a voltaremos a ver nas telas?

