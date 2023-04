Vanitas vanitatum

Por João Paulo André, quimico

De entre as várias exposições organizadas no âmbito do centenário do nascimento de Lucian Freud (1922-2011) conta-se a que neste momento (até 18 de junho) está patente no Museu Nacional Thyssen-Bornemisza, em Madrid, após exibição na National Gallery de Londres. Na capital inglesa, no Garden Museum, pôde, até há bem pouco tempo, ser também admirada a mostra ‘Lucian Freud: Plant Portraits’, dedicada à paixão do ‘artista da carne’ por plantas. Embora maioritariamente conhecido pelos seus retratos de nus, as espécies vegetais, igualmente na sua nudez, são visíveis em muitos dos seus trabalhos. Não raramente são elas próprias as protagonistas, como se pode ver em Interior at Paddington (1951) ou, sobretudo, em Interior with Plant, Reflection Listening (1968), em que o artista se autorretratou, ao fundo, a escutar o que uma iúca tinha para lhe dizer.

Já foi dito que «o mais famoso retratista do século pintava as plantas retratando-as». Poder-se-á acrescentar que esbatia as fronteiras entre a flora e a fauna (humanos incluídos). Há no conjunto da sua obra uma ‘força vitalista’ reveladora de um nítido fascínio pela matéria orgânica – do desenvolvimento ao decaimento. Cyclamen (imagem esq.) e Two Plants, respetivamente de 1964 e 1977-80, são disso bons exemplos. (Estas flores foram recorrentes na sua obra, nomeadamente em murais.) Facto interessante, a forte organicidade destes trabalhos não os priva de uma candura que raramente encontramos nas suas representações de seres humanos e animais em geral. (Faltará aos nossos olhos a acuidade necessária para detetar nos seus retratos de plantas as distorções e alterações de proporções que lhe notamos nos outros?).

Na década de 1990, após uma vida errante, o artista fixou-se no vibrante bairro londrino de Notting Hill. A sua profunda ligação à Natureza (que levara o pai a referi-lo como «animal selvagem»), fê-lo plantar várias espécies no jardim (macieiras, hortênsias, budleias, loureiros...), deixando-as de seguida à mercê de si mesmas. Ao longo dos anos retratá-las-ia todas, ervas daninhas incluídas. Exemplos disso são Garden from the Window (2002) e Pluto’s Grave (2003). Neste último, uma placa, sobre folhedo em decomposição, assinala o local onde o seu cão fora enterrado.

Nos séculos XVI e XVII, a brevidade e a insignificância da vida foram simbolicamente representadas num tipo de naturezas-mortas conhecido por vanitas (termo que em latim significa vacuidade ou futilidade). Era comum incluírem flores, frutas – algumas já em declínio –, insetos e larvas e, por vezes, caveiras e objetos que, de forma alegórica, tinham a função moralizadora de recordarem a fugacidade da existência terrena. Em paralelo, a ilustração científica atingiu um realismo inusitado. Sobre fundo claro, a representações dos espécimes era o resultado de uma seleção e síntese do essencial das suas características distintivas. De entre os melhores ilustradores da época destacou-se a alemã Maria Sibylla Merian (1647-1717). O talento para desenhar e pintar não lhe surgira do nada: era filha de Matthäus Merian, o Velho, célebre gravurista de Basileia que se estabelecera em Frankfurt. Tendo este morrido quando ela tinha apenas 3 anos, foi do padrasto, Jacob Marrel (antigo aluno do pintor de naturezas-mortas Georg Flegel), que recebeu formação artística. Em 1675 publicou as suas primeiras ilustrações de flores, algumas guarnecidas de borboletas e libelinhas. Afora o elevado nível pictórico, a diferença em Maria Merian foi a criação e o estudo de insetos, contribuindo para a refutação da ideia, ainda vigente, de serem de geração espontânea – hoje é considerada uma pioneira da entomologia. A sua primeira obra sobre insetos e as plantas suas hospedeiras foi dada à estampa em 1679; as ilustrações vinham acompanhadas das descrições dos ciclos de vida dos hexápodes. Em 1699 viajou até ao Suriname, na América do Sul, expedição essa de que resultaria a sua obra-prima Metamorphosis Insectorum Surinamensium (1705). Também se deixou seduzir pelos cíclames (imagem dir.), mas, à semelhança do que L. Freud faria quase três séculos depois, nem sempre os dotou da companhia de joaninhas ou de parentes destas. Não era, afinal de contas, necessário: não dissera o poeta romano Marco Manílio que ao nascer se começa a morrer?

Os comentários estão desactivados.