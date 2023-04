18 concelhos do centro e Algarve em risco muito elevado de incêndio

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) colocou, esta quarta-feira, dezoito concelhos do interior centro do país e da região do Algarve em perigo muito elevado de incêndio.

Os termómetros irão oscilar entre os 0 graus Celsius (Bragança) e os 30 graus (Setúbal) e mais de 50 concelhos, dos distritos de Bragança, Castelo Branco, Santarém, Leiria, Lisboa, Setúbal, Évora, Beja e Faro, estão em perigo elevado de incêndio.

O IPMA prevê para hoje céu pouco nublado ou limpo, ainda que na região Norte possa haver períodos de mais nebulosidade a partir da tarde, acompanhado de vento.

Os comentários estão desactivados.