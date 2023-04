Ponte de Luís I reabre ao trânsito no dia 14 de Abril

A requalificação do tabuleiro inferior da Ponte de Luís I, entre o Porto e Gaia, vai reabrir na próxima semana depois de estar encerrado ao trânsito desde 14 de outubro de 2021.

As obras duraram mais seis meses do que o esperado, devido ao estado de corrosão da via, que era mais elevado do que o previsto, o que levou à substituição de um maior número de peças, segundo informações da Infraestruturas de Portugal (IP).

Para além disso, também o custo da requalificação subiu cerca de um milhão de euros, tendo ficado nos 4,2 milhões de euros.

A previsão de reabrir a ponte ao trânsito era para dia 31 de março, mas as variações de temperatura e a humidade atrasaram os trabalhos, uma vez que dificultaram a secagem da tinta. A IP estabeleceu o próximo dia 14 como data para a reabertura ao trânsito, a partir das 10 horas.

