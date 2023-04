Despiste provoca nove feridos na A1 em Fátima

Um despiste de uma carrinha de transporte de passageiros provocou esta quarta-feira nove feridos, dois deles graves, e está a condicionar o trânsito na Autoestrada 1 (A1) em Fátima, no sentido Lisboa-Porto, adiantou à Lusa fonte da Proteção Civil.

O alerta foi dado pelas 19h para um despiste seguido de capotamento ao quilómetro 106 da A1, no sentido Lisboa-Porto, em Fátima.

Dois dos feridos são graves e um deles foi transportado por helicóptero pelo INEM para uma unidade hospitalar, adiantou fonte Comando Sub-regional do Médio Tejo.

Os sete feridos ligeiros também já foram retirados do local para unidades hospitalares, acrescentou.

A mesma fonte explicou à Lusa pelas 20h30 que o trânsito foi cortado durante cerca de 15 minutos para a aterragem do helicóptero do INEM e que a circulação agora está muito condicionada.

N o local foram destacados os bombeiros de Torres Novas, Alcanena, Fátima, Batalha e Entroncamento, bem como uma ambulância no INEM, a Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) do Centro Hospitalar do Médio Tejo (CHMT) e a ambulância SIV (Suporte Imediato de Vida) de Torres Novas.

