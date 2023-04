A árvore não cresce por a afogarmos com toda a água necessária para um ano, mas com aquele copinho de água diário...





Os negócios e atividades laborais são feitas de pessoas. Retirem-nas da equação, e a economia, o trabalho e a vida deixam de ter significado. Mais importante para o funcionamento da sociedade do que cada indivíduo, é a relação entre elas.

Como em qualquer relação interpessoal, dá-se uma troca de valor. Independentemente do seu âmbito, uma das moedas de troca é a confiança. Existe uma tendência natural para se aproximar e criar sinergias, na proporção em que existe confiança, e que a mesma é recíproca. Naturalmente, a confiança é construída, e como tal requer tempo e trabalho. Diria, por esse motivo, que é chave para qualquer jovem que procura tornar-se uma referência, focar-se em deixar obra e marca.

É claro que, num sentido prático, quando se é experiente, com vários anos de prática numa qualquer atividade, a confiança se cria através de obra feita, recomendações e referências dos anteriores resultados. Já quando se é novo, a referência existe por caráter, por referência de terceiros, e com os primeiros indicadores de que a obra pode ser concluída com sucesso.

Acredito que nem sempre seja simples iniciar. É árduo, implica sacrificar (muitas vezes) o verdadeiro valor do nosso trabalho à troca da oportunidade para deixar obra. Ainda assim, julgo que exista valor na submissão à criação de experiência por via de trabalho considerado menos importante ou até qualificado, para criar a confiança e validar o caráter que alavanca a credibilidade do nosso papel no futuro. ‘Perder’ tempo agora, dar um passo atrás, é meio caminho andado para dar muitos passos em frente, muito rápido, mais tarde.

Abdicar do fruto agora, para plantar a árvore e colher depois não é doce hoje, mas será doce amanhã.

Confesso, nem sempre agi de acordo com esta ideia que, transmitida pela experiência dos que me rodeia, aplico agora. Revejo nas decisões do passado a validação e verificação desta tese. Penso também, que qualquer jovem que se procure emancipar, ganhar o seu espaço e provar o seu valor se possa rever numa mentalidade a longo prazo como esta.

Defendo que se vai mais longe quando se vai de forma consistente e sólida. A árvore não cresce por a afogarmos com toda a água necessária para um ano, mas com aquele copinho de água diário. Quanto mais próximo o leitor estiver da aura paciente e regular na sua atividade, mais próximo do bem-estar e da simplicidade estará.

Confiança é a moeda de troca intangível que regula o sucesso do leitor. Construa-a nos que o rodeiam pela consistência do seu trabalho, sacrificando hoje para colher amanhã. Deixar obra é meio caminho para crescer no tamanho do empreendimento.

