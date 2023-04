Pieter Brueghel. Uma fortuna atrás da porta

Uma família do norte de França viveu durante anos com um quadro de Brueghel pendurado na porta. A pintura foi agora leiloada por 780 mil euros.





Durante várias gerações, uma pintura antiga esteve pendurada atrás da porta de uma casa de família no norte da França. Os seus proprietários chamavam-lhe, um pouco na brincadeira, ‘o Brueghel’, presumindo que a tela fosse uma «reprodução barata» de uma obra famosa do artista holandês do século XVII Pieter Brueghel, o Jovem. Mas a pintura revelou-se um original, e foi leiloada por 780 mil euros, em Paris, no dia 28 de março, a um comprador suíço cuja identidade não foi revelada.

A obra intitula-se L’avocat du village (O_advogado da aldeia) e acredita-se que terá sido concluída entre 1615 e 1617. É uma das muitas – talvez até 90 – versões da mesma cena pintada por Brueghel. Todas elas retratam um ambiente de escritório caótico, com aldeões alinhados diante da mesa de um advogado local. Alguns levam-lhe presentes como ovos e aves. Com 112 centímetros de altura e 184 centímetros de largura, esta obra será das maiores do pintor.

A pintura a óleo, que remonta ao século XVII, foi adquirida por antepassados daquela família, que optou por manter o anonimato, no ano de 1900. «Os antepassados da família compraram a pintura como original, mas ao longo dos anos a verdadeira história foi completamente perdida... Talvez a família não estivesse muito interessada nesta pintura», disse Malo de Lussac, da casa de leilões Daguerre Val de Loire, em Paris, à Associated Press. «Sim, chamavam-lhe ‘Brueghel’, mas não faziam ideia de que realmente o era!», explicou.

A descoberta do quadro foi feita pelo próprio Malo de Lussac, durante uma avaliação à casa da família. «Entrei numa pequena sala de estar, que tinha pouca luz. Comecei a fazer as minhas estimativas e, ao virar-me, estavam dois terços do quadro visíveis, atrás da porta. E foi aí que descobri a peça. Foi uma surpresa», lembrou.

De acordo com a mesma publicação, a família enviou então a pintura para a Alemanha, onde especialistas «confirmaram que era um Brueghel».

Assim que a se aperceberam da importância do que tinham em mãos, os membros da família pediram a Lussac e à sua equipa que «tirassem uma foto deles em frente à pintura com a qual conviveram por todos estes anos», acrescentou o leiloeiro, que considera este «o maior momento» da sua carreira. «Foi engraçado e comovente. É, afinal, raro encontrar um Brueghel numa sala de estar», complementou.

Jan Brueghel nasceu em Bruxelas, em 1564, e era filho de Pieter Bruegel, o Velho, autor de pinturas célebres como O triunfo da morte e Os caçadores na neve. Tal como o pai, também Jan obteve um enorme reconhecimento em vida, que lhe rendeu fama e fortuna.

Os comentários estão desactivados.