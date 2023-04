Risco máximo e elevado de incêndio de Norte a Sul de Portugal Continental

É também esperada uma pequena subida da temperatura mínima, que vão variar entre os 5 graus (Braga) e os 13ºC (Lisboa) e as máximas entre os 21ºC (Guarda) e os 31ºC (Santarém).





O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) colocou em perigo máximo de incêndio o concelho de Tavira (Faro) e em perigo muito elevado três municípios do distrito de Bragança, sete de Castelo Branco, oito concelhos do distrito de Santarém, cinco de Portalegre e cinco de Faro.

Dezenas de municípios do interior Norte e Centro, do sul alentejano e do Algarve estão em risco elevado de incêndio.

Para esta quinta-feira, o IPMA aponta para uma pequena subida das máximas no Norte e Centro, céu pouco nublado ou limpo, vento por vezes forte nas terras altas e acentuado arrefecimento noturno.

É também esperada uma pequena subida da temperatura mínima, que vão variar entre os 5 graus (Braga) e os 13ºC (Lisboa) e as máximas entre os 21ºC (Guarda) e os 31ºC (Santarém).

