Homem detido pelo crime de homicídio qualificado na forma tentada

Os crimes ocorreram no passado dia 20 de março, no Bairro da Pasteleira, na cidade do Porto, num contexto de tráfico e consumo de estupefacientes.





A Polícia Judiciária, identificou e deteve um homem de 40 anos por fortes suspeitas da prática de um crime de homicídio qualificado na forma tentada.

Os crimes ocorreram no passado dia 20 de março, no Bairro da Pasteleira, na cidade do Porto, num contexto de tráfico e consumo de estupefacientes.

“Autor e vítima desentenderam-se por motivos relacionados com o consumo de estupefacientes, tendo o autor esfaqueado a vítima no pescoço com um x-ato, provocando-lhe graves lesões que lhe causaram perigo de vida”, explicou a PJ em comunicado.

O autor do crime foi posteriormente agredido por populares na sequência do ato praticado.

A vítima, também com 40 anos de idade, está hospitalizada em estado grave, mas estável.

O detido, estrangeiro, empregado fabril, foi presente à autoridade judiciária para primeiro interrogatório judicial, tendo-lhe sido aplicada a medida de coação de prisão preventiva.

Os comentários estão desactivados.