Homem encontrado morto em lagoa de Viana do Castelo

Um homem na casa dos 30 anos foi encontrado morto, esta quinta-feira, a cerca de “dois a três metros de profundidade”, no Poço Negro, na freguesia da Areosa, concelho de Viana do Castelo. O alerta foi dado às 12h11.

Fonte da PSP de Viana do Castelo, explicou à Lusa que a Polícia Judiciária foi chamada a investigar o caso face a “indícios que apontam para uma morte não natural”.

De acordo com a mesma fonte, após o alerta, uma equipa técnica forense da PSP deslocou-se para a zona do incidente.

Estiveram também no local os Bombeiros Sapadores e Voluntários de Viana do Castelo. No total, foram mobilizados 11 operacionais e cinco viaturas.

