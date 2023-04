Incêndio em prédio faz quatro desalojados em Viseu

Um incêndio num prédio no centro de Viseu, esta quinta-feira, fez quatro desalojados e dois feridos ligeiros, avançou à Lusa o adjunto do comando dos Bombeiros Sapadores de Viseu. O alerta foi dado às 12h00.

"Recebemos o alerta para um incêndio num primeiro piso no Edifício Paulo VI, que tem dez andares habitacionais, cerca de 50 apartamentos, e, à nossa chegada, cerca de três minutos depois, conseguimos confinar o incêndio ao apartamento onde deflagrou", disse Rui Poceiro.

Segundo a mesma fonte, "dos quatro residentes do apartamento, estavam dois no momento do incêndio, mas uma estava refugiada no terraço e a outra no exterior do prédio".

Rui Poceiro explicou que duas mulheres foram transportadas para o hospital, uma de 75 e outra de 40, devido a inalação de fumo.

O apartamento onde começou o incêndio ficou sem condições de habitabilidade e os quatro desalojados conseguiram realojamento por conta própria.

Os restantes apartamentos ficaram habitáveis.

No local estiveram 31 operacionais apoiados por 12 viaturas dos bombeiros sapadores e voluntários de Viseu, da PSP, do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) e da proteção civil municipal.

Os comentários estão desactivados.