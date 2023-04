Crise dos aeroportos do Rio

O Aeroporto Antonio Carlos Jobim, Galeão, começa a sair da crise com o aumento de voos internos e internacionais. A Delta retomou a ligação com Atlanta e a ITA deve voltar com os voos para Roma em setembro.





Por Aristóteles Drummond

O Aeroporto Antonio Carlos Jobim, Galeão, começa a sair da crise com o aumento de voos internos e internacionais. A Delta retomou a ligação com Atlanta e a ITA deve voltar com os voos para Roma em setembro. O grande equívoco na busca de uma solução para o aeroporto que perdeu a metade de seu movimento é buscar compensação com a limitação do Santos Dumont, que fica no centro da cidade e se constitui num dos atrativos do Rio. O Galeão tem problemas nos acessos e de segurança no seu entorno. Um moderno terminal de carga está sendo construído e o centro de manutenção, o melhor do continente, que foi da Varig e depois da TAP, já está sendo reativado pela Delta. A Changi, concessionária chinesa, desistiu de desfazer o negócio confiando numa justa reformulação de seus aportes anuais

Importância da viagem de Lula à China

Viagem de Lula à China vai ser na terça, dia 11, e o encontro com Xi Jinping dia 13. Na pauta da viagem a venda de vinte aviões da EMBRAER, E190 e E195, que abre o mercado asiático para a brasileira. Mas a questão que promete ser polémica é substituição do dólar americano nas trocas comerciais pelo Yuan e o Real. A China é o maior parceiro comercial do Brasil. Confirmada a informação desta coluna de que os EUA não estão vendo com bons olhos as ligações do governo brasileiro com China, Rússia, Venezuela e Nicarágua. A viagem à China vai ser importante neste quadro. Um desafio para Lula na política internacional.

VARIEDADES

• O escritor Paulo Coelho anunciou que já está arrependido de ter votado em Lula.

• A cúpula da esquerda brasileira está preocupada com o desgaste do governo argentino e seus reflexos nas eleições. A crise cambial é grave e as eleições são em outubro.

• A Cervejaria Itaipava, a terceira do Brasil, recorreu à Justiça para proteger seu caixa de uma dívida superior a 800 milhões de euros equivalentes.

• A crise, na economia, na política, não arrefece a animação do brasileiro. Semana Santa é de alta ocupação na hotelaria e toda as noites estão com bares cheios por toda parte. Os espetáculos, vendidos com até um ano de antecedência, esgotados. Tiveram lotações recorde apresentações como do Coldplay e as do festival Lollapalooza. Os mexicanos do RBD virão em novembro e já estão esgotados os ingressos.

• O ex-Presidente Bolsonaro já foi intimado a esclarecer algumas acusações de que é alvo. Especialmente as relativas às joias recebidas de presente do governo da Arábia Saudita e não entregues à guarda do Tesouro Nacional.

• Mulheres russas estão vindo para o Brasil para ter filhos em hospitais brasileiros privados. Nos últimos dois anos mais de cinco mil partos teriam sido feitos. As russas buscam a qualidade dos hospitais e o tratamento mais afetuoso dos médicos, além de garantir a cidadania para os filhos. São todas da classe média, pois os custos são altos. Chegam ao Brasil, especialmente no Paraná e Santa Catarina, meses antes com o visto de turista válido por três meses.

• A cidade de Carmo da Mata, no sul de Minas Gerais, região de café de alta qualidade, vai contar com um museu de automóveis antigos de referência, mais de cento e cinquenta já estão lá, que vai incluir o município na rota do turismo. A coleção é do empresário e cafeicultor Rubio Fernal, que abriu sua coleção ao público, com renda para uma obra social da região. Para os aficionados ver na internet ‘clássicos da estrada’.

• O evento dos Jovens Produtores Agrícolas de Portugal no Copacabana Palace foi um sucesso. Três ex-ministros falaram, Paulo Portas, Pedro Siza Vieira e Miguel Poiares Maduro. Na mesa principal a embaixadora Gabriela Albergaria, cônsul-geral no Rio. A Câmara de Comércio do Rio, centenária, é das mais ativas do Brasil, dirigida por António Montenegro Fiúza, do setor da educação. Pena que o vinho servido fosse argentino...

Rio de Janeiro, março de 2023

